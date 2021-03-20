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РФ намагалася заглушити сигнали військових літаків Британії, - ЗМІ

Новость на русском → Росія, Субота 20 березня 2021 06:13
РФ намагалася заглушити сигнали військових літаків Британії, - ЗМІ Фото: військовий літак (pexels)
Автор: Даша Харченко

Росія не один раз намагалася заглушити сигнали літаків військово-повітряних сил Британії. Вони вилітали з бази на Кіпрі.

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела у британській військовій розвідці.

За словами співрозмовників видання, "ворожа держава" регулярно намагалася втручатися в супутниковий зв'язок транспортного літака А400М, що вилітав з бази ВПС Акротірі з британськими військовими на борту.

Внаслідок таких дій пілоти могли втратити контроль над інформацією про напрям пересування літака, що могло призвести до жертв.

Водночас жодна зі спроб не була успішною.

Підкреслюється, що єдиними "ворожими державами", які здатні були заглушити сигнали, є Сирія та Росія. Зазначається, що могла це зробити тільки Росія.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб закличе ООН вжити заходів проти систематичного порушення прав людини в Росії.

Також на початку лютого 2021 року військово-повітряні сили США відправили свої надзвукові стратегічні бомбардувальники Rockwell B-1 Lancer в Норвегію "з прицілом на прилеглу Росію і Арктику".

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