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РФ пытается идти на Кривой Рог, но несет потери. Сегодня уничтожили 70 оккупантов и склад

Фото: оккупанты несут потери в попытке наступления на Кривой Рог (фото facebook.com pressjfo news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска не оставляют попыток наступать на Кривой Рог. Однако украинские защитники наносят оккупантам значительные потери.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"К чрезвычайным усилиям противник прибегает на направлении Кривого Рога, концентрируя свои силы на севере Херсонской области и пытаясь продвинуться к Кривому Рогу. Но в течение этих суток они понесли там потери: по меньшей мере 70 военных уничтожены и склад боеприпасов к тому же", - рассказал Арестович.

Представитель ОП отметил, что украинские военные на этом направлении успешно выполняют задачи по обороне.

Напомним, вчера начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты перешли в наступление на город.

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Кривой РогАлексей АрестовичВойна России против Украины