РФ публікує допити українських військових: у ПС нагадали, що це зброя ворога для пропаганди

Російські пропагандисти досить часто публікують відео допитів українських військових, які потрапили у полон. Це робиться для деморалізації військових і цивільного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.
Як нагадали у Повітряних силах, таким чином росіяни хочуть впливати на громадську думку, як всередині України, так і за її межами. Адже через такі допити росіяни намагаються поширити пропагандистські наративи.
Такі відео Росія використовує для виправдання своєї агресії. Адже вони можуть містити вирвані з контексту висловлювання або неточні факти, які можуть бути інтерпретовані на користь ворога. Таким чином Росія намагається формувати фальшиві уявлення про ситуацію на фронті та загальні настрої в українському суспільстві.
"Слід пам'ятати, що військові, які потрапили у полон, можуть давати свідчення під фізичним або психологічним тиском. В умовах допитів, що здійснюються агресором, вони можуть вимушено озвучувати те, що їм нав'язується, не відображаючи при цьому своєї справжньої думки чи позиції. Це не є свідченням зради або відсутності патріотизму, а радше результатом складних умов полону", - пишуть Повітряні сили.
Зауважимо, що при перегляді таких відео важливо бути обережними і критично ставитися до них. Варто пам'ятати, що ці матеріали можуть бути частково або повністю сфальсифіковані.
З початку повномасштабної війни Україна та Росія провели 58 обмінів військовополоненими. Завдяки цьому з російського полону вдалося повернути понад 3,5 тисячі українців.
Останній обмін полоненими відбувся в ніч на 19 жовтня. Тоді до України повернулися 95 українських військових.
Раніше Україна заявила, що готова до обміну за формулою "всіх на всіх". Росія ігнорує ініціативу.
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