РФ просить США дозволити купівлю літаків Boeing в обмін на припинення вогню, - Bloomberg

Росія звернулася до США з проханням дозволити купівлю літаків Boeing. Зокрема в обмін на припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Росія звернулася до США з проханням дозволити покупку літаків Boeing в обмін на припинення бойових дій в Україні. Хоча цей запит не є умовою перемир'я, він може стати частиною ширшого пакету послаблення санкцій, якщо досягти припинення вогню.
Водночас за даними Bloomberg, представники США заявляють, що будь-які економічні зобов'язання можуть бути обговорені лише після припинення вогню.
У результаті війни, США та їх союзники заморозили близько 280 млрд доларів резервів російського центрального банку, а також заблокували доступ до американських та європейських ринків для російських авіакомпаній.
Від початку вторгнення Росії в Україну, авіація країни зіткнулася з серйозними проблемами, зокрема, через відсутність доступу до іноземних літаків і комплектуючих.
Росія також публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з авіакомпанії "Аерофлот", яка зазнала серйозних труднощів через відсутність нових літаків та запчастин. Деякі американські компанії, зокрема Boeing, припинили свою діяльність в Росії після вторгнення, що погіршило ситуацію для російських авіаперевізників.
Однак без міжнародного співробітництва та зняття санкцій перспектива відновлення регулярних авіаперельотів між Росією та іншими країнами виглядає малоймовірною в найближчому майбутньому.
Нагадаємо, що попри санкції, до Росії продовжують постачати іноземні літаки через треті країни. У 2024 році до країни агресора імпортували щонайменше 28 бортів.
З початку 2022 року щонайменше 18 літаків Cessna були незаконно ввезені до РФ через Туреччину, Литву, Латвію, Естонію, Німеччину, Грузію та Оман. Їх використовують для навчання курсантів.
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