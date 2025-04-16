РФ просить США дозволити купівлю літаків Boeing в обмін на припинення вогню, - Bloomberg

Росія звернулася до США з проханням дозволити купівлю літаків Boeing. Зокрема в обмін на припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Росія звернулася до США з проханням дозволити покупку літаків Boeing в обмін на припинення бойових дій в Україні. Хоча цей запит не є умовою перемир'я, він може стати частиною ширшого пакету послаблення санкцій, якщо досягти припинення вогню.

Водночас за даними Bloomberg, представники США заявляють, що будь-які економічні зобов'язання можуть бути обговорені лише після припинення вогню.

У результаті війни, США та їх союзники заморозили близько 280 млрд доларів резервів російського центрального банку, а також заблокували доступ до американських та європейських ринків для російських авіакомпаній.

Від початку вторгнення Росії в Україну, авіація країни зіткнулася з серйозними проблемами, зокрема, через відсутність доступу до іноземних літаків і комплектуючих.

Росія також публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з авіакомпанії "Аерофлот", яка зазнала серйозних труднощів через відсутність нових літаків та запчастин. Деякі американські компанії, зокрема Boeing, припинили свою діяльність в Росії після вторгнення, що погіршило ситуацію для російських авіаперевізників.

Однак без міжнародного співробітництва та зняття санкцій перспектива відновлення регулярних авіаперельотів між Росією та іншими країнами виглядає малоймовірною в найближчому майбутньому.