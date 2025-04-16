РФ просит США разрешить покупку самолетов Boeing в обмен на прекращение огня, - Bloomberg
Россия обратилась к США с просьбой разрешить покупку самолетов Boeing. В частности в обмен на прекращение огня в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Россия обратилась к США с просьбой разрешить покупку самолетов Boeing в обмен на прекращение боевых действий в Украине. Хотя этот запрос не является условием перемирия, он может стать частью более широкого пакета ослабления санкций, если достичь прекращения огня.
В то же время по данным Bloomberg, представители США заявляют, что любые экономические обязательства могут быть обсуждены только после прекращения огня.
В результате войны, США и их союзники заморозили около 280 млрд долларов резервов российского центрального банка, а также заблокировали доступ к американским и европейским рынкам для российских авиакомпаний.
С начала вторжения России в Украину, авиация страны столкнулась с серьезными проблемами, в частности, из-за отсутствия доступа к иностранным самолетам и комплектующим.
Россия также публично обратилась к США с просьбой снять санкции с авиакомпании "Аэрофлот", которая испытала серьезные трудности из-за отсутствия новых самолетов и запчастей. Некоторые американские компании, в частности Boeing, прекратили свою деятельность в России после вторжения, что ухудшило ситуацию для российских авиаперевозчиков.
Однако без международного сотрудничества и снятия санкций перспектива восстановления регулярных авиаперелетов между Россией и другими странами выглядит маловероятной в ближайшем будущем.
Напомним, что несмотря на санкции, в Россию продолжают поставлять иностранные самолеты через третьи страны. В 2024 году в страну агрессора импортировали не менее 28 бортов.
С начала 2022 года по меньшей мере 18 самолетов Cessna были незаконно ввезены в РФ через Турцию, Литву, Латвию, Эстонию, Германию, Грузию и Оман. Их используют для обучения курсантов.
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