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РФ не пропускає гуманітарні вантажі на окуповані території України, - ООН

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Субота 12 листопада 2022 02:21
РФ не пропускає гуманітарні вантажі на окуповані території України, - ООН Фото: гуманітарна допомога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Росія не допускає на тимчасово окуповану територію України гуманітарні місії та вантажі за допомогою, у тому числі від представників Організації об'єднаних націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як зазначила помічниця секретаря ООН Стефані Тремблі у розмові з журналістами, "у них немає доступу через лінію зіткнення".

При цьому гуманітарні місії продовжують розширювати свою діяльність та готувати доставку вантажу до районів, де "тривають активні бої", а також на території, які були звільнені ЗСУ та повернулися під контроль України.

Зокрема, за словами Тремблі, за останні 4 тижні ООН та партнерські організації відправили 6 гуманітарних конвоїв до районів Харківської та Херсонської областей, які нещодавно стали доступними для міжнародних організацій.

Вантажі включають воду, ліки, гігієнічні продукти, набори для укриття в зимовий час і багато іншого. Зазначається, що останнє призначене для понад 7500 людей у трьох громадах Херсонської області.

В ООН також звертають увагу на важливість надання гумдопомоги на тлі енергетичної кризи в Україні після російських ударів по енергооб'єктах країни у різних містах.

"Ми та наші партнери продовжуємо працювати над збільшенням аварійного водопостачання та гігієни", - каже Тремблі.

Представниця ООН уточнює, що з початку повномасштабного вторгнення РФ гуманітарні організації надавали послуги з водопостачання, санітарії та гігієни для понад 5,7 мільйона людей.

Раніше повідомлялося, що в ООН прогнозують рекордне зростання світових витрат на імпорт продовольства.

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