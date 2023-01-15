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РФ продовжує тероризувати Херсонську область: вчора поліція порушила понад 20 справ

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Херсонська область, Неділя 15 січня 2023 16:44
РФ продовжує тероризувати Херсонську область: вчора поліція порушила понад 20 справ Фото: Нацполіція порушила 23 справи проти Росії за вчорашню добу (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

За минулу добу поліція відкрила 23 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Херсонської області.

Вчора, 14 січня, війська Російської Федерації з артилерії, мінометів та РСЗВ атакували громади Бериславського та Херсонського районів, житлові квартали міста Берислав, Херсон та передмістя.

За даними Нацполіції, в результаті атак пошкоджено комунальні автобуси на території автотранспортного підприємства, тепличний комбінат, будівлю асфальтобетонного заводу, заклад освіти, багатоквартирні та приватні будинки. Внаслідок ворожої атаки частина обласного центру була знеструмлена.

Нагадаємо, вчора, 14 січня, правоохоронці виявили чотирьох осіб, які могли допомагати росіянам під час окупації частини Херсонської області.

Раніше ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань затримали двох працівників Херсонського слідчого ізолятора, які співпрацювали з росіянами. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення.

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Херсонська область полиция
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