РФ продолжит использовать кибератаки для геополитического влияния на Украину, - СБУ

Одним из ключевых компонентов гибридной агрессии против Украины стала пропаганда

Российская Федерация (РФ) продолжит использовать кибератаки для геополитического влияния на Украину. Об этом заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Фролов в ходе Конференции высокого уровня руководителей антитеррористических ведомств государств-членов ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба СБУ.

Так, Фролов заявил о необходимости международной консолидации усилий в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.

"Важно понимать, что эти явления очень разновекторные, и формы и методы такой деятельности постоянно развиваются, в зависимости от задач, которые ставят перед собой террористические организации и отдельные страны-парии", - заявил он, отметив, что одним из ключевых компонентов гибридной агрессии против Украины стала пропаганда.

По словам Фролова, пропаганда создала почву для развертывания разнообразных методов ведения войны, в частности использования нерегулярных вооруженных формирований, инициирования внутренних беспорядков, а также кибератак и экономического давления.

Фролов также добавил, что ряд мощных и сложных кибератак на компьютерные сети энергетического, банковского, транспортного секторов и отрасли связи Украины "в очередной раз показали намерение агрессора использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния".

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Россия может вмешаться в проведение выборов в Украине через кибератаки.