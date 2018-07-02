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РФ продовжить використовувати кібератаки для геополітичного впливу на Україну, - СБУ

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 10:22
Фото: Олег Фролов (ukraineun.org)
Фото: Олег Фролов (ukraineun.org)

Одним з ключових компонентів гібридної агресії проти України стала пропаганда

Російська Федерація (РФ) продовжить використовувати кібератаки для геополітичного впливу на Україну. Про це заявив заступник голови Служби безпеки України (СБУ) Олег Фролов у ході Конференції високого рівня керівників антитерористичних відомств держав-членів ООН у Нью-Йорку, повідомляє прес-служба СБУ.

Так, Фролов заявив про необхідність міжнародної консолідації зусиль у боротьбі з тероризмом та насильницьким екстремізмом.

"Важливо розуміти, що ці явища є дуже різновекторними, і форми та методи такої діяльності постійно розвиваються, у залежності від завдань, що ставлять перед собою терористичні організації та окремі країни-парії", - заявив він, зазначивши, що одним з ключових компонентів гібридної агресії проти України стала пропаганда.

За словами Фролова, пропаганда створила підґрунтя для розгортання різноманітних методів ведення війни, зокрема використання нерегулярних збройних формувань, ініціювання внутрішніх заворушень, а також кібератак та економічного тиску. 

Фролов також додав, що низка потужних та складних кібератак на комп’ютерні мережі енергетичного, банківського, транспортного секторів та галузі зв’язку України "вкотре засвідчили намір агресора використовувати кібератаки як один з інструментів геополітичного впливу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Росія може втрутитися у проведення виборів в Україні через кібератаки.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Російська Федерація, кібератака  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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