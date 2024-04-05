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РФ приховує втрати на війні в Україні, щоб не платити гроші родичам окупантів (перехоплення)

П'ятниця 05 квітня 2024 20:40
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РФ приховує втрати на війні в Україні, щоб не платити гроші родичам окупантів (перехоплення) Ілюстративне фото: росіяни скаржаться на командування на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російський загарбник розповів, що його командування приховує втрати серед особового складу для того, щоб не виплачувати компенсацію родичам загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Перехоплена розмова була про факти приховування втрат керівництвом РФ з метою невиплати обіцяної грошової компенсації.

"Я телефонував їм, у Міністерство оборони телефонував, але вони одне і те ж кажуть - він рахується серед живих, він не поранений.. Але від нього вже півтора місяця нічого немає. Він рахується що він на СВО. Але ж вони кажуть що він живий, щоб нічого не платити", - каже росіянин.

Водночас він каже, що його товаришу не приходить заробітна плата за те, що той воює в Україні.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, як російські військові з-поміж колишніх ув'язнених в захопленому Маріуполі вбили свого командира.

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