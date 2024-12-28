Боїться заколоту? Путін посилив низку покарань і хоче побороти "екстремізм в Україні"

Російський диктатор Володимир Путін під кінець року підписав понад 50 законів. Зокрема про посилення покарання за заколот, а ще в новій стратегії вирішив боротися з "екстремізмом в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що один із законів дозволяє виключати зі списку терористичних будь-яку організацію, чия діяльність заборонена в Росії. Для цього потрібно, щоб суд задовольнив позов генерального прокурора або його заступника. Цей закон, імовірно, дасть змогу виключити зі списку афганський "Талібан", з яким після 2021 року зблизилася Москва.

Інший закон посилює покарання за озброєний заколот. Нижня межа тюремного терміну зросла з 15 до 20 років, верхня - довічне ув'язнення. Крім того, засуджені до довічного за тероризм і заколот не зможуть вийти достроково. А для іноземних громадян вводиться покарання до 15 років за "допомогу противнику".

Також для так званих "добровольців" запроваджується відповідальність за ігнорування бойових наказів, спротив командиру, дезертирство і добровільну здачу в полон. Тепер найманці у своїх проступках прирівняні до військовослужбовців.

Що про це говорять в Україні

Центр протидії дезінформації при РНБО України вважає, що ці закони фактично є спробою Путіна убезпечити себе від нових загроз на кшталт походу ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина на Москву в червні 2023 року.

"Ухвалення і підписання цих законів підтверджує, що Кремль дедалі більше побоюється внутрішніх загроз і намагається законодавчо убезпечитися від них. Утім, цей тиск рано чи пізно призведе до дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та, врешті-решт, падіння путінського режиму", - зазначили в ЦПД.

Що відомо про боротьбу з "екстремізмом в Україні"

Сьогодні Путін також оновив стратегію протидії екстремізму в Росії. У ній уперше вводиться поняття русофобії - "неприязне, упереджене, вороже ставлення до громадян Росії, до російської мови і культури".

Також під визначення потрапляють дискримінаційні дії з боку влади держав, "недружніх Росії". Серед нібито джерел екстремізму згадується Україна.

Документ підкреслює, що російсько-українська війна "служить інструментом для розпалювання русофобських настроїв". Тому ліквідацію "екстремізму в Україні" названо ключовим завданням.