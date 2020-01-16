РФ пожаловалась в Совет Европы из-за закона о рекламе на украинском языке

Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что вступивший силу в Украине закон о рекламе на государственном языке "дискриминирует миллионы украинских граждан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства России в Совете Европы.

Так, по словам российской стороны, закон якобы “дискриминирует миллионы граждан этой страны” и Совет Европы должен отреагировать на "систематическое игнорирование" Украиной рекомендаций Венецианской комиссии по этому поводу.

"С 16 января СМИ в Украине могут выпускать рекламу только на украинском или официальном языке ЕС для тех СМИ, которые вещают на языках стран-членов ЕС. Таким образом, это означает запрет на публикацию объявлений на русском, что дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины”, - говорится в сообщении.

Солтановский заявил, что “правительство Украины продолжает игнорировать мнение Венецианской комиссии Совета Европы” относительно закона о государственном языке.

"Мы вновь призываем Совет Европы отреагировать на длительное несоблюдение Украиной своих международных обязательств в области прав человека", - заявил он.

Напомним, сегодня вступили в силу нормы статьи 32 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке. Нарушение требований влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отметим, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") вступил в силу 16 июля. Согласно переходным положениям, некоторые нормы "языкового закона" вступят в силу с отсрочкой.