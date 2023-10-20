РФ повернула у Чорне море підводний ракетоносій із "Калібрами"

Офіцер додала, що підводний човен - ракетоносій може мати до чотирьох "Калібрів" на борту. Разом з тим вона наголосила на важливості уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги, оскільки виявлення силами протиповітряної оборони пусків з подібних субмарин утруднене.

Також Гуменюк розповіла, що корабельне угруповання противника продовжує курсувати в районі від східного узбережжя тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Гуменюк зазначила, що цей район загарбники "поки вважають умовно безпечним".

Представниця Оперативного командування "Південь" повідомила, що російське військове командування тримає більшу частину корабельно-катерного складу ЧФ поблизу узбережжя, судна несуть чергування в режимі патрулювання.

При цьому Гуменюк звернула увагу, що на борту деяких суден противника можуть знаходитися розвідувальні безпілотники.

"Ворог активно використовує безпілотну розвідку - очевидно, готують удари", - зазначила вона.