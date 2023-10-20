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РФ повернула у Чорне море підводний ракетоносій із "Калібрами"

П'ятниця 20 жовтня 2023 09:02
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РФ повернула у Чорне море підводний ракетоносій із "Калібрами" Ілюстрєтивне фото: РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі підводний човен із ракетами (скриншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря фіксується підводний човен Чорноморського флоту РФ із ракетами типу "Калібр", який загарбники знову вивели на бойове чергування.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Офіцер додала, що підводний човен - ракетоносій може мати до чотирьох "Калібрів" на борту. Разом з тим вона наголосила на важливості уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги, оскільки виявлення силами протиповітряної оборони пусків з подібних субмарин утруднене.

Також Гуменюк розповіла, що корабельне угруповання противника продовжує курсувати в районі від східного узбережжя тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Гуменюк зазначила, що цей район загарбники "поки вважають умовно безпечним".

Представниця Оперативного командування "Південь" повідомила, що російське військове командування тримає більшу частину корабельно-катерного складу ЧФ поблизу узбережжя, судна несуть чергування в режимі патрулювання.

При цьому Гуменюк звернула увагу, що на борту деяких суден противника можуть знаходитися розвідувальні безпілотники.

"Ворог активно використовує безпілотну розвідку - очевидно, готують удари", - зазначила вона.

Раніше представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив про те, що можливостей флоту росіян стає менше після того, як вони почали перекидати свої кораблі з Криму до Новоросійська.

Нагадаємо, перед цим виведення російськими військами підводного човна - ракетоносія на бойове чергування в Чорному морі було зафіксовано 17 жовтня.

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