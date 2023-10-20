РФ вернула в Черное море подводный ракетоноситель с "Калибрами"

В акватории Чорного моря фиксируется подводная лодка Черноморского флота РФ с ракетами типа "Калибр", которую захватчики снова вывели на боевое дежурство.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Офицер добавила, подлодка - ракетоноситель может иметь до четырех "Калибров" на борту. В то же время она подчеркнула важность внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги, так как обнаружение силами противовоздушной обороны пусков с подобных субмарин затруднено.

Также Гуменюк рассказала, что корабельная группировка противника продолжает курсировать в районе от восточного побережья временно оккупированного Крыма до российского Новороссийска. Гуменюк отметила, что этот район захватчики "пока считают условно безопасным".

Представитель Оперативного командования "Юг" сообщила, что российское военное командование держит большую часть корабельно-катерного состава ЧФ поближе побережью, судна несут дежурство в режиме патрулирования.

При этом Гуменюк обратила внимание, что на борту некоторых суден противника могут находиться разведывательные беспилотники.

"Враг активно использует беспилотную разведку - очевидно, готовят удары", - отметила она.