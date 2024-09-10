РФ посилила наступ на Покровськ, але контроль над містом поки що не встановлений, - Пентагон
У районі Покровська тривають запеклі бої, в яких російські сили досягли певних успіхів. Однак точної інформації про захоплені території у США немає.
Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
"Те, що ви бачите за межами Покровська, - це, знаєте, інтенсивні бої. У мене немає конкретної географічної інформації про те, що взяла Росія. Ми знаємо, що в недавньому минулому вони домоглися певних успіхів, продовжуючи наступ у напрямку Покровська", - заявив він.
За словами представника Пентагону, російські війська продовжують наступ у напрямку Покровська, при цьому українські сили чинять запеклий опір.
Райдер зазначив, що Росія називає це місто своєю головною метою і подвоює зусилля на Донбасі. Під час обговорень на зустрічі Контактної групи з оборони України (UDCG) йшлося про те, як краще підтримати Україну в захисті цих територій.
"Я думаю, ви бачили, як росіяни говорили, що це їхнє головне завдання (захопити Покровськ, - ред.), і вони подвоїли зусилля в цьому напрямку. І тому частина обговорень на UDCG була присвячена тому, як ми можемо якнайкраще підтримати Україну в її обороні в цій галузі. Тож ми й надалі консультуватимемося з ними з цього питання і з'ясовуватимемо, як краще підтримати їх", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання, чи зробив Пентагон оцінку змін контролю над Покровськом, Райдер уточнив, що російські сили поки що не досягли міста і не наблизилися до його захоплення.
Ситуація на Покровському напрямі
Покровський напрямок залишається однією з найскладніших ділянок фронту вже кілька місяців. Російські війська знаходяться всього за 11 км від Покровська, що змусило українську владу оголосити примусову евакуацію мирного населення з цього району.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що на цій ділянці фронту російські війська активно використовують свою чисельну та технічну перевагу, включаючи артилерію та авіацію. Щодня відбувається понад 50 бойових зіткнень, при цьому втрати російських солдатів досягають 300 осіб на день.
Попри це, російський наступ на Покровськ було припинено. За словами Сирського, Україна вживає всіх можливих заходів для утримання міста, зокрема завдяки успішній Курській операції, яка обмежила можливості російських військ для маневру.
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