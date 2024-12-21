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РФ поповнює втрати і підтягує резерви, заманюючи цивільних підписувати контракт, - ОТУ "Луганськ"

Субота 21 грудня 2024 20:16
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РФ поповнює втрати і підтягує резерви, заманюючи цивільних підписувати контракт, - ОТУ "Луганськ" Ілюстративне фото: РФ поповнює втрати і підтягує резерви, заманюючи цивільних (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська федерація швидко поповнює свої втрати і підтягують резерви. Це відбувається завдяки цивільним, які підписують військові контракти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, для багатьох росіян ці контракти є "наживкою" і тому вони погоджуються їхати в Україну.

"Ворог швидко поповнює втрати і підтягує резерви. Вони проводять активну кампанію із залучення цивільних осіб на контракт, і багато хто погоджується на ці пропозиції, незважаючи на те, що від військовополонених неодноразово чули, що виплати вони не отримували", - розповіла Бобовнікова.

Загальні втрати армії РФ

Нагадаємо, російський режим приховує втрати своїх військ на війні проти України. Росіяни також замовчують втрати серед ПВК, які беруть участь у бойових діях, а також інших воєнізованих формувань.

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу, з 20 на 21 грудня, Росія втратила на фронті 1860 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 10 танків, 32 артсистеми та 98 одиниць автотехніки.

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