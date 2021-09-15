В РФ политзаключенных крымских татар поставили на профучет как "склонных к нападению"

Правозащитника Эмир-Усеина Куку и других политзаключенных Крыма поставили на профучет. Такое решение приняли из-за убийства сотрудника УФСИН в другой российской колонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность" .

На учет, в частоности поставили правозащитника Эмир-Усеина Куку, отбывающего наказание по 205.5 статье УК РФ в колонии № 16 Салавата.

При этом ему сообщили, что претензий лично к нему не имеют, а просто выполняют распоряжение руководства УФСИН, которое после убийства в курганской колонии постановило ставить на профилактический учет всех осужденных по 205.5 статье.

Кроме того, на этот профучет поставили всех крымских мусульман, содержащихся в колонии № 16.

"Профучет может являться основанием для перевода заключенного в строгие условия содержания или ЕПКТ (единое помещение камерного типа). Таких осужденных конвоируют с усиленной охраной, они лишаются шансов на досрочное освобождение и смягчение условий отбывания наказания", - сообщают правозащитники.

Эмир-Усеин Куку будет оспаривать это решение в судебном порядке.