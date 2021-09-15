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У РФ політв'язнів кримських татар поставили на профоблік як "схильних до нападу"

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Середа 15 вересня 2021 10:54
У РФ політв'язнів кримських татар поставили на профоблік як "схильних до нападу" Фото: політв'язень Емір-Усеїн Куку (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Инна Собора

Правозахисника Емір-Усеїна Куку та інших політв'язнів Криму поставили на профоблік. Таке рішення прийняли через вбивство співробітника УФСІН в іншій російській колонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність".

На облік, зокрема, поставили правозахисника Емір-Усеїна Куку, який відбуває покарання за 205.5 статтею КК РФ в колонії № 16 Салавата.

При цьому йому повідомили, що претензій особисто до нього не мають, а просто виконують розпорядження керівництва УФСІН, яке після вбивства в Курганській колонії постановило ставити на профілактичний облік всіх засуджених за 205.5 статтею.

Крім того, на цей профоблік поставили всіх кримських мусульман, які утримуються в колонії № 16.

"Профоблік може бути підставою для переведення ув'язненого в суворі умови утримання або ЕПКТ (єдине приміщення камерного типу). Таких засуджених конвоюють з посиленою охороною, вони позбавляються шансів на дострокове звільнення і пом'якшення умов відбування покарання", - повідомляють правозахисники.

Емір-Усеїн Куку буде оскаржувати це рішення в судовому порядку.

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