У РФ політв'язнів кримських татар поставили на профоблік як "схильних до нападу"

Правозахисника Емір-Усеїна Куку та інших політв'язнів Криму поставили на профоблік. Таке рішення прийняли через вбивство співробітника УФСІН в іншій російській колонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність" .

На облік, зокрема, поставили правозахисника Емір-Усеїна Куку, який відбуває покарання за 205.5 статтею КК РФ в колонії № 16 Салавата.

При цьому йому повідомили, що претензій особисто до нього не мають, а просто виконують розпорядження керівництва УФСІН, яке після вбивства в Курганській колонії постановило ставити на профілактичний облік всіх засуджених за 205.5 статтею.

Крім того, на цей профоблік поставили всіх кримських мусульман, які утримуються в колонії № 16.

"Профоблік може бути підставою для переведення ув'язненого в суворі умови утримання або ЕПКТ (єдине приміщення камерного типу). Таких засуджених конвоюють з посиленою охороною, вони позбавляються шансів на дострокове звільнення і пом'якшення умов відбування покарання", - повідомляють правозахисники.

Емір-Усеїн Куку буде оскаржувати це рішення в судовому порядку.