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РФ почала облаштовувати військові бази поблизу кордону з Фінляндією (супутникові знімки)

Неділя 10 вересня 2023 17:53
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РФ почала облаштовувати військові бази поблизу кордону з Фінляндією (супутникові знімки) Фото: РФ почала облаштовувати військові бази поблизу кордону з Фінляндією (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську, поблизу кордону з Фінляндією, збудувала великі ангари для обслуговування та зберігання техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

При цьому більшість техніки із Петрозаводська перекидають на український фронт.

Видання зазначає, що ці будівельні проекти - перша відчутна ознака того, що Росія через багато років знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії.

РФ почала облаштовувати військові бази поблизу кордону з Фінляндією (супутникові знімки)Фото: РФ почала облаштовувати військові бази поблизу кордону з Фінляндією (Planet Labs PBC)

До цього протягом багатьох років Росія не інвестувала в прикордонні гарнізони.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО минулого року, відмовившись від своєї політики військового нейтралітету після вторгнення Росії до України. Фінляндія стала повноправним членом Альянсу. Заявки на членство Швеції повинні бути схвалені всіма членами НАТО, але Туреччина та Угорщина ще її не схвалили.

При цьому Росія неодноразово погрожувала відповісти на членство Фінляндії та Швеції в НАТО.

У грудні минулого року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія планує посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону. Минулого місяця він повторив свої слова про це.

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