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РФ почала навчання з тактичною ядерною зброєю. Окупанти задіють "Іскандери" та "Кинджали"

Архівне фото: РФ почала навчання з тактичною ядерною зброєю (wikipedia)
Автор: Дмитро Браславський

Російська Федерація розпочала проведення першого етапу навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Військові використовуватимуть комплекси "Іскандер" і ракети "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Зазначається, що в рамках цього етапу особовий склад ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацьовує навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв і потайного висунення в призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків.

Також у Міноборони РФ вказують, що особовий склад задіяних у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил Росії відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал", і вильоти в призначені райони патрулювання.

При цьому росіяни знову нагадали, що навчання спрямовані нібито у відповідь на "провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

Ядерні навчання РФ

На початку травня диктатор Володимир Путін доручив провести навчання з тактичною ядерною зброєю. При цьому представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що ядерний шантаж для Російської Федерації є регулярною практикою.

"Те, що мають, тим і брязкають. Зрештою це постійна практика Кремля. Чогось нового особливо тут немає", - говорив він.

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