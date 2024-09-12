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РФ почала контратаки в Курській області, але їх масштаби незрозумілі, - ISW

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області. Проте їх масштаб і потенційні перспективи поки що незрозумілі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Перші просування РФ

Аналітики наголосили, що станом на зараз ситуація в регіоні залишається нестабільною, тому рано робити висновки про нові контратаки Росії.

При цьому геолокаційні кадри від 11 вересня все ж таки показують, що росіяни відвоювали позиції на схід від Журавлів (на північний схід від Коренево). Додаткові кадри від 10 числа свідчать, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку просунулися на північ і північний схід від Снагоста (на південь від Коренево) під час механізованого наступу чисельністю до роти.

Заява російських воєнкорів

Військові блогери РФ стверджували, що російські війська розпочали механізовану контратаку з півночі біля Коренево і що вони швидко просунулися до Снагоста. Декілька російських джерел стверджували, що війська РФ повністю захопили Снагост, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

Також російські джерела стверджували, що підрозділи 51-го полку ВДВ та 155-ї бригади морської піхоти просунулися в районі Снагоста і захопили: Червоножовтневе, Комарівку, Вишнівку, Апанасівку, 10-го Жовтня, Обухівку, Бяхово, Внезапне та Гордїївку.

Але ISW не написав, чи є цьому підтвердження або спростування.

РФ може використати досвідчені підрозділи

Аналітики зазначають, що згідно з наявними візуальними доказами, російські війська, які контратакують у Курській області, діють підрозділами розміром з роту і можуть використовувати частини більш досвідчених у бою підрозділів для проведення контратак.

При цьому хоч війська РФ і можуть покладатися на відносно боєздатні підрозділи для штурму, але поки що не зрозуміло, наскільки ефективними будуть ці штурмові операції. Суть у тому, що ці підрозділи були деградовані та відновлені багато разів, наприклад, як та сама 155-а бригада морської піхоти.

У РФ може бути недостатньо військ

Як пише ISW, крім перерахованого вище залишається незрозумілим, чи достатньо у росіян військ, необхідних для витіснення ЗСУ з Курської області або захисту від нових контратак української армії, про які також йдеться у звіті. Аналітики піднімають це питання, оскільки командування РФ, зважаючи на все, розгорнуло в Курській області не цілі формування, а лише частини підрозділів.

Також незрозуміло, чи оцінює влада РФ, що поточне угруповання російських військ у Курській області, яке здебільшого складається з призовників, нерегулярних російських військ і більш дрібних частин регулярних і елітних російських підрозділів - зможе успішно витіснити українські війська з регіону.

Під кінець цієї теми ISW пише, що РФ може планувати перекидання додаткових, більш боєздатних російських підрозділів з України, але незрозуміло, коли російська влада зможе провести таку передислокацію.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що чим довше українська армія тримає позиції в Курській області, тим слабкішим стає російський диктатор Володимир Путін.

"Українцям потрібно зміцнити свою лінію фронту на сході, і вони намагатимуться утримати територію в Курську. Чим довше вони утримують Курськ, тим слабкішим стає Путін. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим краще буде захищена Україна", - зазначив він.

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