РФ планирует набрать миллион детей в военную организацию, - InformNapalm

Иллюстративное фото (informnapalm.rocks)

Милитаризация быстрыми темпами охватывает не только детей в школах, но и детских садах

Всероссийский милитаристский движение "Юнармия" насчитывает уже более 500 тысяч детей, в России планируют увеличить это число вдвое - привлечь к 1 млн детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Разведывательное сообщество сообщает, что за последние 10 лет в России построено хорошо организованную и разветвленную систему военной подготовки детей, которая быстро развивается и охватывает все больше несовершеннолетних, включая детей дошкольного возраста. На данный момент к воинской подготовке детей в возрасте от 3 до 18 лет в России привлечены Минобороны, Минобразования и науки, ФСБ, МЧС, МВД, Следственный комитет, другие органы государственной власти России, Русская Православная Церковь (РПЦ), различные парамилитарные организации.

"Вместо поиска и развития талантов в сфере науки, техники, культуры или гуманитарных дисциплинах, Кремль выбирает строить многомиллионную армию: осуществляет масштабный поиск и отбор рекрутов и готовит для будущих войн. По состоянию на 8 мая 2019 года более 500 тыс. детей вступило в всероссийское вооруженное движение "Юнармия", - говорится в статье.

Деятельность центров "Юнармии" будет обеспечиваться Министерством обороны РФ. Кроме того, заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил РФ Андрей Картаполов заявил, что "Юнармия" в 2019 году должна появиться во всех школах России - около 42 тыс. школ.

Впрочем "Юнармия" - это лишь незначительная часть комплексной системы военного воспитания несовершеннолетних. Масштабы привлечения русских детей к военной подготовке значительно шире. Милитаризация быстрыми темпами охватывает не только детей в школах, но и детских садах. Совсем маленьких детей приучают петь военные песни, рисовать и моделировать военную технику, играть в военные игры.

Напомним, ранее неправительственная организация InformNapalm идентифицировала шестерых боевиков российской частной военной компании Вагнера", которые воюют в Сирии.