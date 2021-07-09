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РФ планирует конференцию в Севастополе. МИД Украины блокировал планы легализовать оккупацию

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Пятница 09 июля 2021 12:58
РФ планирует конференцию в Севастополе. МИД Украины блокировал планы легализовать оккупацию Фото: заместитель главы МИД Эмине Джаппарова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Россия запланировала в рамках Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО провести в оккупированном Севастополе конференцию "Моря России". Однако по требованию Украины упоминание об этом изъяли из веб-ресурсов МОК .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

По словам заместителя главы МИД Эмине Джаппарова, Украина сорвала очередную попытку российской дезинформации относительно легализации аннексии Крымского полуострова.

"Информация о конференции была изъята из указанных веб-ресурсов. В частности по адресу 31-й сессии Ассамблеи МОК доклад России, у которм был перечень запланированных мероприятий на 2021 год в рамках МОК ЮНЕСКО, включая конференцию "Моря России", был заблокирован Секретариатом ЮНЕСКО", - сообщила Джаппарова.

Она также подчеркнула, что ЮНЕСКО подтвердил свои обязательства по неукоснительному соблюдению резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года о поддержке территориальной целостности Украины.

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ЮНЕСКО Крым оккупация
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