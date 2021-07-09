ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія планує провести конференцію в Севастополі. МЗС України блокував намір легалізувати окупацію

Новость на русском →
П'ятниця 09 липня 2021 12:58
Росія планує провести конференцію в Севастополі. МЗС України блокував намір легалізувати окупацію Фото: заступник глави МЗС Еміне Джеппар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росія запланувала у межах Міжурядової океанографічної комісії (МОК) ЮНЕСКО провести в окуповному Севастополі конференцію "Моря Росії". Однак на вимогу України згадку про це вилучили із вебресурсів МОК .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

За словами заступника глави МЗС Еміне Джеппар, Україна зірвала чергову спробу російської дезінформації щодо легалізації анексії Кримського півострова.

"Інформація про конференцію була вилучена із зазначених вебресурсів. Зокрема на вебсторінці 31-й сесії Асамблеї МОК доповідь Росії, яка містила перелік запланованих заходів на 2021 рік у рамках МОК ЮНЕСКО, включаючи конференцію "Моря Росії", була заблокована Секретаріатом ЮНЕСКО", - повідомила Джеппар.

Вона також наголосила, що ЮНЕСКО підтвердив свої зобов’язання щодо неухильного дотримання резолюції Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року щодо підтримки територіальної цілісності України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЮНЕСКО Крим окупація
NEWS
В Україні 655 нових випадків коронавірусу
В Україні 655 нових випадків коронавірусу
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі