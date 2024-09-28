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РФ перекинула до Вугледара до 5 тисяч солдатів, - мерія Маріуполя

Фото: Росія перекинула до Вугледара до 5 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія перекинула у бік Вугледара до 5 тисяч солдатів. Рух ворожої техніки зафіксували у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Росіяни продовжують перекидати резерви в бік Вугледара. Активізувалось переміщення колонами з території Росії через Маріуполь в бік Волноваха/Вугледар. Не менше 13 вантажівок, переважно з БК", - зазначив Андрющенко.

 

t.me/andriyshTime

Він зазначив, що також було зафіксоване перекидання сил ворога з Бердянського напряму в Нікольську громаду Маріупольського району. Проте на цьому напрямку спостерігається певне сповільнення цього процесу та скорочення за чисельністю.

Як зазначив Андрющенко, у бік Вугледару росіяни перекинули до 5 тисяч окупантів.

скриншот deepstatemap.live

 

Бої за Вугледар

Вугледар - це місто у Волноваському районі Донецької області, розташоване приблизно за 57 км від Донецька. Зараз ситуація у районі міста складна. Як раніше повідомляли у Донецькій ОВА, російські окупанти намагаються оточити Вугледар.

ЗСУ утримували позиції у районі Вугледара близько двох років. Наразі фіксується перекидання значних сил ворога біля Вугледара.

ЗМІ повідомляли, що нібито 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців могла розпочати тактичний вихід із Вугледару. Проте бійці спростували це.

Детальніше про ситуацію у Вугледарі та навіщо це місто потрібне росіянам - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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