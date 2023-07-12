РФ перекинула піхотні резерви в бік півночі Донецької області, - Андрющенко

Росія продовжує перекидати на фронт через Маріуполь техніку та живу силу. Зокрема, нещодавно ворожа піхота була перекинута в бік півночі Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"В Маріупольський район на узбережжя прибули на ротацію/доукомлектування російські підрозділи морської піхоти", - розповів він.
За словами Андрющенка, частково резерви після підготовки було перекинуто в бік півночі Донецької області.
Крім того, як зазначив радник мера, через місто поїхали і колони в напрям Нікольське - Розівка - Пологи.
"Щонайменш 12 вантажівок з БК та п’ять тягачів з танками та БМП", - зазначив він.
Резерви РФ
Раніше повідомлялося, що Росія зайнялася підготовкою стратегічного резерву військових для фронту. При цьому нові підрозділи та військові частини будуть приведені у бойову готовність не раніше за початок наступного року.
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