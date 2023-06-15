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РФ перегруповує війська, перекидаючи зеків до так званого "добровольчого корпусу"

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Україна, Четвер 15 червня 2023 11:33
РФ перегруповує війська, перекидаючи зеків до так званого "добровольчого корпусу" Фото: зеків перекидає РФ до так званого добровольчого корпусу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія перекидає залишки зеків-окупантів із так званих штурмових рот "z" до так званого "добровольчого корпусу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Для перегрупування та доукомплектації так званого "добровольчого корпусу" засудженими особами військове керівництво РФ утворило спецкомісію", - йдеться в повідомленні.

Цю комісію очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні генерал-майор Олег Польгуєв.

"Для членів спецкомісії Польгуєва на окупованих територіях України передбачена посилена охорона", - додали в ГУР

За даними розвідки, комісії видано наказ відібрати близько 2 тисяч осіб з числа ув'язнених, провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях, та перекинути в зону бойових дій.

За дисципліною серед зеків-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції РФ.

Ув'язнені в армії РФ

Так, за наказом російського диктатора Володимира Путіна штурмові роти "z" були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України. На практиці окупаційні підрозділи, укомплектовані ув'язненими, показали вкрай низьку боєздатність. Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство - зокрема й через катастрофічні втрати. Зазначимо, днями бійці ССО взяли в полон трьох окупантів, серед яких затятий рецидивіст, він потрапляв до місць позбавлення волі шість разів. За участь у війні в Україні йому обіцяли волю.

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