РФ перебросила на восток Украины "вагнеровцев" вместе с руководством, - Минобороны Британии

Россия перебросила на восток Украины более одной тысячи бойцов ЧВК "Вагнера" вместе с их высшим руководством. Задействование "вагнеровцев" связано с большими потерями кадровых солдат и офицеров армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Российская частная военная компания "Группа Вагнера" уже прибыла на восток Украины для участия в боевых действиях на стороне армии РФ. Это связано со значительными кадровыми потерями и существенно застопорившимися темпами продвижения.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.