Захід заплатив Росії за паливо втричі більше, ніж надав допомоги Україні, - ВВС

Від початку повномасштабної війни Росія заробила на експорті енергоносіїв у три рази більше коштів, ніж Україна отримала від союзників у вигляді допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Як зазначає видання, Росія продовжує заробляти мільярди на експорті нафти та газу до країн Заходу, фінансуючи тим самим свою війну проти України.

Дані, проаналізовані BBC, показують, що союзники України заплатили Росії за її вуглеводні більше, ніж надали допомоги Києву.

Зазначається, що доходи від продажу нафти та газу є ключовими для підтримки російської військової машини. Енергоносії становлять майже третину державних доходів Росії та понад 60% її експорту.

З початком повномасштабної війни союзники Києва запровадили низку санкцій проти РФ. Зокрема США та Велика Британія заборонили російські нафту та газ, а Євросоюз - імпорт сирої нафти з РФ морем, але не заборонив імпорт газу.

Однак дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) свідчаться, що від 24 лютого 2022 року до 29 травня 2025 року РФ отримала понад 883 млрд євро доходів від продажу викопного палива.

З цієї суми 228 млрд євро від країн, які запровадили санкції й більшість - 208 млрд євро - саме від країн-членів ЄС.

Європейські країни продовжували прямий імпорт російського газу трубопроводом поки з 1 січня 2025 року Україна не заборонила транзит своєю територією. Водночас російську нафту продовжують постачати трубопроводами до Угорщини та Словаччини.

Російський газ продовжує постачатись до Європи у зростаючих обсягах через Туреччину. Так, за даними CREA, обсяг продажів зріс на 26,77% у січні та лютому 2025 року, порівняно з аналогічним періодом у 2024 році.

Угорщина та Словаччина також продовжують отримувати російський газ через турецький трубопровід.

Попри зусилля Заходу, у 2024 році дохід Росії від продажу енергоносіїв впав лише на 5% порівняно з 2023 роком, а обсяги експорту скоротились лише на 6%. Натомість доходи від продажу газу через трубопроводи зросли на 9% у річному обчисленні.

У ЄС тим часом визнають, що вони досі не застосували найсуворіші санкції щодо російських нафти та газу, оскільки деякі країни блоку остерігаються ескалації війни й тому, що закупівля енергоносіїв з РФ "дешевша у короткостроковій перспективі".

Відтак, у новому, 17-му пакеті санкцій проти Росії не було обмежень щодо імпорту російського СПГ, але ухвалено дорожню карту про остаточне припинення імпорту газу з Росії до кінця 2027 року.

Окрім продовження прямих продажів енергоносіїв, частина російської нафти потрапляє на Захід після перероблення у паливні продукти у третіх країнах. Іноді нафту з РФ просто розбавляють сирою нафтою з інших країн.

За даними CREA, вони виявили три НПЗ у Туреччині та ще три в Індії, де відбувається перероблення російської нафти й подальший продаж палива з неї країнам, які запровадили санкції проти Росії. За оцінками, ці заводи придбали російську нафту на суму 6,1 млрд євро для виробництва палива і подальшого його продажу.