РФ отримає від Ірану партію з двох типів балістичних ракет, - Sky News

Російський диктатор Володимир Путін у грудні минулого року уклад договір з Іраном. Невдовзі РФ може отримати партію двох типів балістичних ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнямн на Sky News.
"Обидві сторони борються за зброю, і на цей час Росія збільшила своє внутрішнє виробництво, але вона відчайдушно потребує зброї з Ірану і Північної Кореї", - говорить військовий аналітик Шон Белл.
За його словами, постачання Іраном балістичних ракет до Росії виглядає "неминучим". Це буде два типи балістичних ракет малої дальності.
"Вони дадуть Росії більший обсяг ракет, але це також означатиме, що обмежені поставки російських ракет "Іскандер" тепер можуть бути зосереджені на цілях великої дальності - це викликає велике занепокоєння", - каже він.
Аналітик зауважив, що останніми тижнями російські військові проходили навчання в Ірані. І хоча деталі цього навчання не відомі, вони свідчать про скоре постачання зброї.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у серпні агентство Reuters повідомляло, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. Ймовірна кількість ракет, яку може отримати РФ, декілька сотень одиниць.
При цьому раніше Іран збільшив виробництво балістичних ракет та безпілотників після укладання договору із Росією про співпрацю.
Детально про те, чим небезпечні ракети Fath-360 та як Росія їх може використати - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.