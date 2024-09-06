РФ отримає від Ірану партію з двох типів балістичних ракет, - Sky News

"Обидві сторони борються за зброю, і на цей час Росія збільшила своє внутрішнє виробництво, але вона відчайдушно потребує зброї з Ірану і Північної Кореї", - говорить військовий аналітик Шон Белл.

За його словами, постачання Іраном балістичних ракет до Росії виглядає "неминучим". Це буде два типи балістичних ракет малої дальності.

"Вони дадуть Росії більший обсяг ракет, але це також означатиме, що обмежені поставки російських ракет "Іскандер" тепер можуть бути зосереджені на цілях великої дальності - це викликає велике занепокоєння", - каже він.

Аналітик зауважив, що останніми тижнями російські військові проходили навчання в Ірані. І хоча деталі цього навчання не відомі, вони свідчать про скоре постачання зброї.