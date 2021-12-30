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В РФ отреагировали на указ Зеленского о санкциях против новых каналов окружения Медведчука

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Москва, Четверг 30 декабря 2021 12:02
В РФ отреагировали на указ Зеленского о санкциях против новых каналов окружения Медведчука Фото: народный депутат Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух новых каналов окружения народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. В российском МИД заявили, что Киев якобы продолжил линию на "установление тотальной цензуры".

Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Захарова заявила, что несколько лет назад проблемы со свободой слова в Украине "еще не достигали таких масштабов".

"Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ и лишение права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится в Украине", - заявила Захарова.

По ее словам, сейчас в Украине происходит "вымарывание любой альтернативной точки зрения, а все потому что ОБСЕ молчит".

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука.

Также в Украине введены санкции против издания "Страна" и агентства "Шарий.NET".

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