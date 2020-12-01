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В РФ отреагировали на требование Санду вывести войска из Приднестровья

Автор: Даша Харченко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на заявление избранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских военных из Приднестровья. По его словам такое утверждение - "безответственное".

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Об этом пишет РБК.

По словам Лаврова, Россия не планирует выполнять такое требование, ведь по их мнению вывод "миротворцев" не поможет урегулировать ситуацию в Приднестровье.

"Мне трудно судить, что именно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это вряд ли поможет урегулированию и вряд ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственная, прямо скажем, - это факт", - заявил он.

Напомним, избранный президент Молдовы Майя Санду выступила за вывод оперативной группы российских войск из непризнанного Приднестровья. Российские военные должны уйти вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе. В общем, Санду регулярно выступает с заявлениями о недопустимости размещения российских войск в Приднестровье.

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