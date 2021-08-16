В РФ огласили приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир": 61 год колонии строгого режима на четверых

"Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Наши граждане получили максимальные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Ленур Халилов - 18 лет, Руслан Месутов - 18 лет, Руслан Нагаев -13 лет, Эльдар Кантеміров - 12 лет", - написала омбудсмен.

По словам Денисовой, осуждены в течение первых двух лет они будут находиться в тюрьме, а после отбывания наказания Ленур Халилов и Руслан Месутов будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места проживания в течение полтора года, а Руслан Нагаев и Эльдар Кантеміров - в течение года.

Омбудсмен напомнила, что предварительное следствие и суды над крымскими татарами, которые были задержаны 10 июня 2019 года, продолжались в течение двух лет.

Денисова осудила принятое незаконное решение в отношении наших сограждан, и призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить РФ прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину.