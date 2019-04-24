РФ обвиняет Украину в незаинтересованности в переговорах по морякам

Фото: МИД РФ (twitter.com/MID_RF)

Сегодня в Гааге состоялись консультации Украины и РФ по морякам

В МИД России обвинили представителей украинских властей в незаинтересованности в переговорах во время состоявшихся в Гааге консультаций, на которых обсуждался вопрос задержания в Кеоченском проливе российскими пограничниками трех кораблей ВМС Украины и их экипажи в ноябре 2018 года. Об этом говорится в заявлении МИД России.

На переговорах российская сторона привлекла внимание украинской стороны к "правилам и нормам законодательства РФ и международного права, которые нарушили корабли во время их пребывания в территориальном море Российской Федерации и при попытке прорваться в Керченский пролив".

Кроме того, представители РФ подробно проинформировали украинскую сторону об условиях содержания задержанных и соблюдении их процессуальных прав.

"Украинская делегация заявила о своей незаинтересованности в них. Таким образом, украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации, возникшей вследствие неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и продолжает использовать ее в пропагандистских целях", - сообщили в МИД РФ.

Напомним, президент Международного трибунала по морскому праву Джин-Хен Пайк определил даты слушаний по делу о применении временных мер к РФ из-за нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.

17 апреля суд Российской Федерации продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.