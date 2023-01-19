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РФ обстріляла Запорізьку область запалювальними снарядами та цілила у "надважливий об'єкт"

Фото: РФ обстріляла Запорізьку область запалювальними снарядами (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли Запорізьку область запальними снарядами, а вибухи неподалік Запоріжжя, які були чутні під час тривоги, це вибух від падіння ракети С-300 в одній із громад, розташованих неподалік міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог продовжує терористичну діяльність, тренуючи професіоналізм своїх убивць на нашій землі. Запускаючи всі види озброєння, у тому числі заборонені міжнародним законодавством запалювальні снаряди по цивільній інфраструктурі та житлових будинках, окупант свідомо йде на воєнні злочини", - розповів він.

За словами Старуха, 153 обстріли пережили 17 наших населених пунктів Запорізької області за останню добу. Очільник регіону додав, що звук, який сколихнув серед ночі Запоріжжя - це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду.

"Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у "надважливий стратегічний об'єкт". Але ракета С-300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна. На щастя, без жертв", - констатував Старух.

Як повідомлялось, у Запоріжжі в ніч на 19 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

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