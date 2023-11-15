РФ обстріляла місто в Сумській області: є поранений, пошкоджено лінію електропередач

Близько 12:00 окупанти з території Російської Федерації з міномета обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району.

Внаслідок обстрілу місцевий житель отримав поранення, пошкоджено лінію електропередачі, уламками посічено фасади приватних будинків.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, що російська армія захопила частину Сумської області у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Проте регіон був повністю звільнений у березні-квітні.

Після цього російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони з мінометів, артилерії, дронів та іншого озброєння.

Росіяни 6 листопада з артилерії вдарили по місту Середина-Буда в Сумській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.