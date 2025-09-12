ua en ru
Удари РФ по "Джерелу нейтронів" у Харкові: чи реально там є загроза ядерної аварії

Україна, П'ятниця 12 вересня 2025 16:08
Удари РФ по "Джерелу нейтронів" у Харкові: чи реально там є загроза ядерної аварії Фото: в інституті заперечують загрозу (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Обстріл росіянами лабораторії Харківського фізико-технічного інституту, де знаходиться збагачений ураном пристрій "Джерело нейтронів" не несе загрози масштабної ядерної аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний науковий центр інституту в Facebook.

"Інститут функціонує у штатному режимі. Жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Крім того, ймовірність виникнення масштабної ядерної аварії на цьому об'єкті виключена", - прокоментували в центрі інформацію щодо обстрілу, який стався 9 березня 2022 року і нагадали, що про відсутність загрози повідомляв тоді екс-генеральний директор інституту Микола Шульга

З'ясувалось, що лабораторія, яка знаходиться за 22 км від фронту, була пошкоджена російськими боєприпасами 74 рази.

Після вторгнення РФ у 2022 році вчені припинили експерименти та перевели "Джерело нейтронів" у режим довгострокового вимкнення.

Втім в Україні є й інші ядерні об’єкти, такі як реактори для досліджень або виробництва електроенергії, що знаходиться під загрозою через атаки ворога.

Нагадаємо, раніше The New York Times у своїй статті від 9 вересня 2025 року про обстріли ядерних об'єктів в Україні написало про загрозу через обстріли росіянами експериментального пристрою "Джерело нейтронів" у Харкові.

Як раніше писало РБК-Україна з посиланням на главу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну і захоплення Запорізької АЕС на станції було порушено майже всі стовпи ядерної безпеки.

