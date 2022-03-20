РФ обстреляла Мариуполь тяжелым вооружением с боевых кораблей

В воскресенье, 20 марта, российские войска обстреляли Мариуполь Донецкой области с моря. Оккупанты применили тяжелое вооружение боевых кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдельный отряд специального назначения "Азов" .

"Только что город Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского Флота России. Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня продолжается эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Люди могут покидать город на собственном транспорте.

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