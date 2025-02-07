РФ нібито запустила по Києву "Орєшнік" 6 лютого: українців попередили про чергову маніпуляцію

Російська Федерація не запускала ракету "Орєшнік" 6 лютого по Україні. Підтверджень цьому не було ні з українського боку, ані з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Що передувало

Вчора зранку в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога через загрозу балістичного удару. Тривога тривала близько 30 хвилин.

Згодом низка ЗМІ повідомили, що причиною тривоги був нібито запуск росіянами ракети середньої дальності класу "Орешнік". Однак ракета нібито не досягла своєї цілі та впала на території Росії.

Що сталось насправді

Як зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, матеріал першоджерела побудований на заявах блогера та українського військового Кирила Сазонова.

Однак сам Сазонов у своєму дописі використав формулювання "ймовірно запустили" та "вірогідна ціль - Київ". Це підтверджує, що реальних доказів того, що росіяни запускали "Орєшнік" по Києву, немає.

"Офіційних підтверджень пуску "Орєшніка" не було ані з українського боку, ані з боку РФ. Росіяни часто маніпулюють темою "Орєшніка", щоби залякати українців", - заявили у Центрі.

Масштабна тривога через балістику

Раніше ми писали про те, що 21 листопада російські терористи вперше за повномасштабну війну запустили ракету "Орєшник" по місту Дніпро.

Тоді російський диктатор Володимир Путін заявив, що таким чином Росія провела випробування цього типу озброєння. Однак через тип цієї ракети та дальність льоту масштабну тривогу оголошують по всій території України.