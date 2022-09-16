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РФ негодует. Королева Елизавета "сражалась против Бандеры и Шухевича", а на похороны не позвали

Фото: Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Константин Широкун

Великобритания не пригласила представителей России на государственные похороны королевы Елизаветы II. Представителей МИД РФ это очень возмутило, и они попытались найти этому необычное объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, через похороны королевы Британия пытается "свести с Россией счеты".

"Она (королева – ред.) служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками С. Бандерой и Р. Шухевичем. Сейчас британские элиты на их стороне", - заявила Захарова.

Ранее стало известно, что Путину, Лукашенко и хунте Мьянмы отказали в приглашениях на похороны Елизаветы. Лондон вместе со своими западными союзниками стремится изолировать Россию и ее союзницу Беларусь на мировой арене в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Также сообщалось, что похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

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Российская ФедерацияВеликобританияВторжение России в УкраинуЕлизавета II