У РФ назвали інцидент на Кримському мосту терактом: його нібито атакували два дрони

У Росії офіційно назвали нічний інцидент на Кримському мосту терактом. У країні-агресорі заявили, що його нібито атакували два українські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Слідчого комітету РФ Світлану Петренко .

У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що Кримський міст нібито атакували два українські безпілотні надводні апарати о 3:05.

Там повідомили, що внаслідок події пошкоджено одну з секцій мосту. При цьому загинули чоловік і жінка, які їхали на автомобілі, також постраждала їхня дитина.

Крім того, у Росії відкрили кримінальну справу за статтею "терористичний акт".

У НАК заявили, що слідство нібито встановлює осіб з-поміж українських спецслужб та збройних формувань, причетних до цієї події.

Атака на Кримський міст

Сьогодні вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Після цього так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито "надзвичайну ситуацію в районі 145 опори".

За попередніми даними, проліт Кримського мосту в бік Тамані зруйновано, ще один у напрямку Керчі пошкоджено. Автомобільні та залізничні шляхи перекрито.

Джерела РБК-Україна повідомили, що атака на міст була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та СБУ.

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