РФ наступатиме на Авдіївку до виборів Путіна, потім може бути оперативна пауза, - експерт

За даними Інституту вивчення війни (ISW), з початку наступу у жовтні в боях за Авдіївку росіяни втратили понад 13 тисяч солдатів і офіцерів, захопивши лише 11 квадратних кілометрів території.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що активна фаза триватиме щонайменше до виборів Путіна.

"Якщо до виборів вийде оточити місто, це привід для пропаганди казати про успіхи "спецоперації". Наступ на Авдіївку продовжиться й у 2024 році, наступатимуть інтенсивно. Тільки після виборів може бути якась оперативна пауза", - зазначив він.

Як повідомили у ЗСУ, наразі штурмів в районі Авдіївки поменшало, але є нюанс: у кожній атаці ворог задіює більше піхоти та бронетехніки.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, росіяни ще з початку жовтня активізували штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто та взяти його під свій контроль.

Ці кілька місяців українські захисники обороняють місто та не дають окупантам здійснити свої плани.

Як зазначили експерти в коментарі РБК-Україна, Авдіївка може стати фінальним штурмовим акордом РФ, оскільки ворог зазнає там величезних втрат.