РФ наприкінці весни може розпочати масштабний наступ на Донецькому напрямку, - ISW

Командування РФ може зосередити свою наступальну операцію на заході Донецької області, сподіваючись використати стійке, але незначне просування російських військ у цьому секторі.

При цьому українська влада нещодавно попередила, що окупанти накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганського напрямку, під Бахмутом, біля Авдіївки та на заході Запорізької області.

Аналітики ISW вважають, що російські війська, ймовірно, зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

У звіті йдеться про те, що Збройні сили України, схоже, відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки 30 березня - першу батальйонну механізовану атаку відтоді, як російські війська розпочали кампанію із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.