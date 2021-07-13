UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

РФ направила военную комиссию на Донбасс для проверки боевой готовности оккупантов, - разведка

Автор: РБК-Украина

Командование Вооруженных сил РФ продолжает осуществлять усиленный контроль за состоянием дел в соединениях оккупационных войск на Донбассе. В частности, проверяют состояние боевой готовности оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные разведки.

"С начала текущего месяца в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов работает комплексная комиссия ВС РФ по проверке состояния боевой готовности оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В частности, особое внимание комиссии уделяется условиям эксплуатации вооружения и военной техники, а также состоянию учета, хранения и расходов материально-технических средств, поступающих из РФ

Кроме того, осуществляется проверка укомплектованности личным составом и уровня профессиональной подготовки командного состава соединений и частей 1, 2 АК.

Ранее сообщалось, что на Донбасс прибыла группа российских офицеров-инструкторов для подготовки диверсионно-разведывательных подразделений боевиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбасс