РФ намагається утриматися від проведення нової хвилі мобілізації, - Генштаб Естонії

З військового погляду мобілізація Росії була б необхідна, проте режим поки що намагається утриматися від організації нової хвилі примусового набору чоловіків до армії.

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії Март Вендла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

За його словами, Росія ретельно відновлює ресурси. Він зазначив, що в березні було оголошено про масштабну кампанію з набору нового персоналу.

"На сьогодні це триває вже деякий час і заявлені цілі, ймовірно, не досягаються, хоча наплив контрактників такий, що бойові втрати будуть компенсовані", - сказав він.

РФ намагається не проводити нову хвилю мобілізації

У Генштабі Естонії підкреслюють, що для досягнення заявленого успіху, наприклад, захоплення Донецької області, найімовірніше, необхідно провести велику мобілізаційну хвилю або значно збільшити чисельність контрактників.

"Із суто військового погляду мобілізація Російської Федерації була б необхідна для отримання більшої ударної потужності, але, ймовірно, це був би дуже непопулярний крок із внутрішньополітичного погляду, тому, згідно з чинними даними, режим поки що намагається утриматися від організації нової хвилі мобілізації", - додав Вендла.

Мобілізація в Росії

Нещодавно представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що у Кремлі планують мобілізувати на війну кілька сотень тисяч людей. Це необхідно Росії для того, щоб спробувати втримати тимчасово окуповані території й продовжити воєнний тиск на Україну. Зокрема ворогу необхідний також час на підготовку солдатів та їхнє оснащення.

"Держава-агресор вже прийняла низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також на Росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі", - заявив представник ГУР.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що в Російській Федерації продовжується повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця залучають близько 20 тисяч людей.