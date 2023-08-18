РФ пытается воздержаться от проведения новой волны мобилизации, - Генштаб Эстонии

С военной точки зрения мобилизация России была бы необходима, однако режим пока старается воздержаться от организации новой волны принудительного набора мужчин в армию.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии Март Вендла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

По его словам, Россия тщательно восстанавливает ресурсы. Он отметил, что в марте было объявлено о масштабной кампании по набору нового персонала.

"На сегодня это продолжается уже некоторое время и заявленные цели, вероятно, не достигаются, хотя наплыв контрактников таков, что боевые потери будут компенсированы", - сказал он.

РФ пытается не проводить новую волну мобилизации

В Генштабе Эстонии подчеркивают, что для достижения заявленного успеха, например, захвата Донецкой области, скорее всего, необходимо провести большую мобилизационную волну или значительно увеличить численность контрактников.

"С чисто военной точки зрения мобилизация Российской Федерации была бы необходима для получения большей ударной мощи, но, вероятно, это был бы очень непопулярный шаг с внутриполитической точки зрения, поэтому, согласно действующим данным, режим пока что пытается воздержаться от организации новой волны мобилизации", - добавил Вендла.

Мобилизация в России

Недавно представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что в Кремле планируют мобилизовать на войну несколько сотен тысяч человек. Это необходимо России для того, чтобы попытаться удержать временно оккупированные территории и продолжить военное давление на Украину. В частности врагу необходимо также время на подготовку солдат и их оснащение.

"Государство-агрессор уже приняло ряд законов и нормативных актов, которые ужесточают наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации. Также на России увеличили призывной возраст, а саму повестку на войну теперь присылают в электронном формате", - заявил представитель ГУР.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Российской Федерации продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно привлекают около 20 тысяч человек.