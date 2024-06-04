РФ намагається протиснути оборону ЗСУ на Куп’янському та Курахівському напрямках, - Генштаб

За даними Генштабу, протягом дня російські загарбники не полишають спроб протиснути нашу оборону також на Куп’янському та Курахівському напрямках.

Окрім того,Харків та область й надалі залишаються під терористичними ударами ворожої авіації. З території російської федерації, а саме з району Шебекіно, ворог завдав два удари шістьма КАБами по Вовчанську, двома КАБами по Білому Колодязю, ще одна КАБ вдарила по Старому Салтову. Вісьмома некерованими авіаційними ракетами окупанти били по Вовчанських Хуторах. Наразі на Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення.

Ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 13. П’ять атак наші воїни успішно відбили, ще вісім - тривають поблизу Синьківки, Новоселівки, Новоєгорівки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку агресор атакує в районах Невського та Ямполя. Одне боєзіткнення закінчилось без успіху для противника, ще одне - триває.

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. З початку доби тут нараховується уже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 27 штурмових дій російських загарбників. Ще 10 боїв тривають. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку російські загарбники намагалися сім разів атакувати наші позиції. Три штурмові дії українські захисники відбили, ще чотири тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку українські воїни відбили шість атак російських окупантів.

На Оріхівському напрямку бої тривають поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Три завершено без успіху для противника, два - ще триває.

На решті напрямків – без особливих змін.

Повторний наступ Росії

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що Росія активізувала свої дії на Покровському напрямку. Там протягом останньої доби тривають бої, противник атакує за підтримки авіації.

Окрім того, сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки на якому були присутні головком ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.

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