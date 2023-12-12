РФ намагається показати наявність напруженості між керівництвом України, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Так, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін необґрунтовано заявив, що високопосадовці обговорюють заміну президента України Володимира Зеленського іншим високопоставленим українським військовим чи політичним чиновником.

На думку аналітиків ISW, такими заявами російські джерела намагаються дискредитувати українське керівництво та послабити підтримку України країнами Заходу.

Чутки про "конфлікт" між Зеленським та Залужним

Нагадаємо, окремі ЗМІ нещодавно почали писати про нібито конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Валерієм Залужним. Зокрема, це сталося після статті Залужного для The Economist, у якій він розповів, що бойові дії в Україні заходять у глухий кут.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що відносини між Залужним та Зеленським останнім часом погіршилися, але не так сильно, як про це пишуть окремі західні ЗМІ.

При цьому в НАТО не вважають, що відмінності в публічних оцінках ситуації на фронті між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним мають велике значення, оскільки Залужний у своїх висловлюваннях виходить із військової перспективи, а Зеленський – з політичної.

У НАТО також переконані, що Росія зараз намагається максимально посилити такі розбіжності між політичним та військовим керівництвом, оскільки якщо йдеться про "глухий кут" на фронті, отже, за версією Росії, це означає, що Україна програє, а РФ виграє війну.